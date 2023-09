Besuch aus dem All: Der Komet "Nishimura" schaut rund alle 400 Jahre vorbei

Von Euronews mit AP

Der erst im August entdeckte Komet "Nishimura" zieht zum ersten Mal seit mehr als 400 Jahren an der Erde vorbei.

Der Weltraum - unendliche Weiten: Ein Besucher aus den Tiefen des Orbits zieht an unserem Planeten vorbei - und wenn Sie jetzt keinen Blick darauf erhaschen können, dann wird's knapp: Sie müssten rund 400 Jahre auf die nächste Gelegenheit warten.

Der neu entdeckte Komet "Nishimura" wird in den nächsten Tagen für Sternengucker auf der gesamten Nordhalbkugel sichtbar sein, wenn er am 12. September an der Erde vorbeifliegt.

Mit einem Durchmesser von einem Kilometer wird der Komet in einer Entfernung von schlappen 125 Millionen Kilometern an uns vorbeiziehen und mit bloßem Auge sichtbar sein - auch wenn man für einen guten Blick auf ihn eine Ausrüstung benötigt, da er sehr schwer zu sehen ist.

"Man braucht wirklich ein gutes Fernglas, um ihn zu erkennen, und man muss auch wissen, wo man hinschauen muss", erklärt Paul Chodas, Leiter des NASA-Zentrums für erdnahe Objekte.

Er wird immer heller werden, je näher er der Sonne kommt, und wird am 17. September seinem Stern am nächsten sein, bevor er wieder aus dem Sonnensystem verschwindet.

Was muss ich tun, um Nishimura zu sehen?

Um ihn von der nördlichen Hemisphäre aus zu sehen, müssen Sie etwa eineinhalb Stunden vor Sonnenaufgang zum nordöstlichen Horizont blicken.

Nach Angaben von The Planetary Society sollten Sie darauf achten, dass er zwischen den Sternbildern Krebs und Löwe aufsteigt und sich der Venus nähert.

Der italienische Astronom Gianluca Masi, Gründer des Virtual Telescope Project, teilte der Associated Press in einer E-Mail mit, dass diese Woche "die letzte mögliche Chance" sei, den Kometen von der nördlichen Hemisphäre aus zu sehen, bevor er im grellen Licht der Sonne verschwinde.

"Der Komet sieht im Moment erstaunlich aus, mit einem langen, stark strukturierten Schweif, der sich mit einem Teleskop wunderbar abbilden lässt", sagte er. "Wenn er seine Reise an der Sonne vorbei übersteht, sollte er bis Ende des Monats auf der südlichen Hemisphäre sichtbar sein - tief in der Abenddämmerung", fügte Masi hinzu.

Der Komet wurde von einem Amateurastronomen, Hideo Nishimura, entdeckt und trägt den Namen des japanischen Sternenguckers.

Der letzte Besuch des Kometen fand vor etwa 430 Jahren statt, so Chodas. Das ist etwa ein oder zwei Jahrzehnte vor der Erfindung des Teleskops durch Galileo.