Dieses holländische Unternehmen plant die Geburt von Babys im Weltraum

Euronews mit AFP

SpaceBorn hat die Absicht, die erste Empfängnis und Geburt im Weltraum zu erreichen.

Braucht die Menschheit einen Plan B?

Nun, für den Fall, dass die Antwort auf diese Frage "ja" lautet, hat ein niederländischer Unternehmer beschlossen, die Fähigkeit zur Fortpflanzung im Weltraum zu erforschen.

Egbert Edelbroek leitet das Pionierunternehmen SpaceBorn United, das sich auf die Fortpflanzung und mögliche Geburten in der Schwerelosigkeit des Mars konzentriert.

Ein Prozess, der mit großen Herausforderungen verbunden ist.

Auch wenn die Aussicht auf die ersten sexuellen Begegnungen im Weltraum utopisch erscheinen mag, ist der ehrgeizige Niederländer zuversichtlich, dass er noch zu seinen Lebzeiten die Zeugung und Geburt eines Menschen im Weltraum erleben wird.

"Wenn man menschliche Kolonien (...) jenseits der Erde will, und wenn man wirklich will, dass sie unabhängig sind, muss man auch die Herausforderung der Fortpflanzung angehen", so Edelbroek.

Die Menschheit müsse daher "eine multiplanetare Spezies werden", sagte er der AFP.

Angesichts der kolossalen Herausforderungen möglicher sexueller Begegnungen im Weltraum - das Haupthindernis ist die fehlende Schwerkraft, die Paare trennen würde - zielt SpaceBorn United in erster Linie darauf ab, einen Embryo im Weltraum zu empfangen.

Aus ethischen Gründen arbeitet das Unternehmen zunächst an der Reproduktion von Mäusen, bevor es in Erwägung zieht, menschliche Spermien und Eizellen weit weg von der Erde zu schicken. Um dies zu erleichtern, haben sie eine Scheibe entwickelt, auf der die Zellen gemischt werden.

"Das ist wie eine Raumstation für Ihre Zellen", sagt Aqeel Shamsul, CEO des britischen Unternehmens Frontier Space Technologies, das an dem Projekt mitarbeitet.

Ethische Bedenken

Der Embryo wird dann kryogenisch eingefroren, um seine Entwicklung zu stoppen und eine sichere Rückkehr unter schwierigen Bedingungen, einschließlich Vibrationen und Gravitationskräften, zu gewährleisten.

Ein Start mit Mäusezellen ist für Ende nächsten Jahres geplant, wobei der erste Start mit dem Ziel, einen menschlichen Embryo zu erzeugen, laut Edelbroek "fünf oder sechs Jahre" dauern dürfte.

Dies ist jedoch nur ein kleiner Schritt, denn bevor ein solcher Embryo einer Frau eingepflanzt werden kann und damit das erste im Weltraum gezeugte Kind zur Welt kommt, ist aus ethischer Sicht noch ein großer Schritt erforderlich.

"Das ist ein heikles Thema. Letztlich setzt man verletzliche menschliche Zellen, menschliche Embryonen, den Gefahren des Weltraums aus (...), für die Embryonen nie konzipiert wurden", so Edelbroek.

Die Sensibilität dieser Fragen ist einer der Gründe, warum die Forschung zur Reproduktion im Weltraum im Allgemeinen privaten Unternehmen und nicht der NASA anvertraut wurde, erklärte er.

Edelbroek, der glaubt, dass sein Unternehmen das einzige ist, das versucht, einen menschlichen Embryo im Weltraum zu entwickeln, hofft, dass es eines Tages zu einer natürlichen Geburt im Weltraum kommen wird - wobei er zugibt, dass der Weg "lang" ist.

Körperflüssigkeiten, die auf der Erde nach unten gezogen werden, würden in einer Umgebung mit geringer Schwerkraft nach oben gezogen, was einige Herausforderungen mit sich bringt.

Während der Körper eines Erwachsenen mit gewissen Unterschieden umgehen kann, ist ein heranwachsender Fötus "anfälliger": "Man muss also zunächst die perfekte Umgebung schaffen", sagte er.

Äußerst ehrgeizig

Auch die derzeitige Entwicklung des Weltraumtourismus ist ein Faktor, den es zu berücksichtigen gilt: Eine neue Art von Reisenden möchte vielleicht der erste sein, der im Weltraum schwanger wird, so der Unternehmer, der in der Branche das Bewusstsein für die Risiken schärft.

Die Forschungen von Spaceborn, die den Prozess der In-vitro-Fertilisation im Weltraum nachbilden, helfen seiner Meinung nach auch bei der Empfängnis auf der Erde.

Ursprünglich hatte er gehofft, dass innerhalb weniger Jahre ein Baby im Weltraum gezeugt werden könnte, aber das Ausmaß der Herausforderungen zwang ihn, seine Ambitionen zu dämpfen.

"Wir sind von sehr ehrgeizig zu sehr ehrgeizig übergegangen", sagte er.

Der 48-Jährige ist jedoch nach wie vor davon überzeugt, dass noch zu seinen Lebzeiten ein Baby im Weltraum geboren werden wird.

"Ich erwarte, dass ich mindestens 100 Jahre alt werde. Das sollte uns also genug Jahrzehnte geben, um es zu erreichen."