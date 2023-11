Von Reuters

Der von einem kanadischen Unternehmen gestartete Satellit wird zum ersten Mal in der Lage sein, Kohlenstoffemissionen von Anlagen wie Kohlekraftwerken aus dem Weltraum zu erkennen.

WERBUNG

Das kanadische Emissionsüberwachungsunternehmen GHGSat hat einen Satelliten gestartet, der zum ersten Mal Kohlendioxidemissionen einzelner Anlagen wie Kohlekraftwerke und Stahlwerke aus dem Weltraum aufspüren soll.

Der Satellit mit dem Namen Vanguard startete vom Weltraumbahnhof Vandenberg in Kalifornien, teilte GHGSat mit. Die Weltraumtechnologie wird zunehmend eingesetzt, um umweltverschmutzende Industrien für ihren Beitrag zum Klimawandel zur Verantwortung zu ziehen.

Die Daten von GHGSat stehen industriellen Verursachern, die ihre Emissionen reduzieren wollen, sowie Regierungen und Wissenschaftlern zum Kauf zur Verfügung.

Vanguard wird auf dem wachsenden Netzwerk von Satelliten aufbauen, die bereits Methanfahnen aufspüren, ein unsichtbares Treibhausgas, das schwer zu entdecken ist, weil es aus einer Reihe kleiner Quellen wie Pipelines, Bohrstellen und landwirtschaftlichen Betrieben austritt.

Überwachung von Kohlendioxidemissionen

Kohlendioxid macht fast 80 Prozent der vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen in den USA aus und gelangt in der Regel aus großen industriellen Quellen wie Kraftwerken in die Atmosphäre.

Satelliten, die Kohlendioxid in der Atmosphäre überwachen, sind derzeit nicht auf Emissionen auf Anlagenebene ausgerichtet, so GHGSat.

Die von Vanguard gesammelten Daten werden laut Stephane Germain, CEO des in Montreal ansässigen Unternehmens GHGSat, dazu beitragen, gängige Praktiken zur Überwachung und Messung von Kohlendioxidemissionen zu untermauern.

"Oftmals finden wir eine Mischung aus direkten Messungen und Schätzungen - eine direkte Messung der gesamten Anlage durch einen Satelliten wird daher als Validierung dienen", sagte Germain in einem Interview.

Satelliten haben bereits gezeigt, dass die Methanemissionen weitaus höher sind als geschätzt, und Germain sagte, er vermute, dass dasselbe auch für Kohlendioxid gilt.

Die Informationen werden dazu beitragen, die Genauigkeit staatlicher Emissionsinventare und wissenschaftlicher Modellierungen zu erhöhen und die Qualität der Treibhausgasberichte von Unternehmen für Investoren zu verbessern, so GHGSat.