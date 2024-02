Von Associated Press

Obwohl noch nicht verfügbar, sagt der Hersteller von ChatGPT, dass das generative KI-Tool in der Lage sein wird, qualitativ hochwertige Videos aus schriftlichen Aufforderungen zu produzieren.

Der Hersteller von ChatGPT mit Sitz in San Francisco hat am Donnerstag seinen nächsten Schritt in Richtung generative künstliche Intelligenz (KI) vorgestellt: ein Tool, das auf schriftliche Befehle hin sofort kurze Videos erstellt.

Der neue Text-zu-Video-Generator von OpenAI, genannt Sora, ist nicht der erste seiner Art. Google, Meta und das Start-up Runway ML gehören zu den anderen Unternehmen, die eine ähnliche Technologie vorgestellt haben.

Aber die hohe Qualität der von OpenAI gezeigten Videos - einige davon, nachdem CEO Sam Altman auf sozialen Medien gebeten hatte, Ideen für schriftliche Aufforderungen einzusenden - hat Beobachter verblüfft und gleichzeitig Befürchtungen hinsichtlich der ethischen und gesellschaftlichen Auswirkungen geweckt.

"Eine Kochanleitung für selbstgemachte Gnocchi, die von einer Großmutter, einer Social-Media-Influencerin, in einer rustikalen toskanischen Landküche mit kinoreifer Beleuchtung veranstaltet wird", schlug ein freiberuflicher Fotograf aus New Hampshire in den USA auf X, ehemals Twitter, vor.

Altman antwortete kurze Zeit später mit einem realistischen Video, das genau das darstellte, was in der Aufforderung beschrieben wurde.

OpenAI berät mit Künstlern vor der Veröffentlichung

Das Tool ist noch nicht öffentlich verfügbar, und OpenAI hat nur wenige Informationen über seine Entwicklung preisgegeben.

Das Unternehmen, das von einigen Autoren und der New York Times wegen der Verwendung urheberrechtlich geschützter Schriftwerke zum Training von ChatGPT verklagt wurde, hat auch nicht offengelegt, welche Bild- und Videoquellen zum Training von Sora verwendet wurden.

Das Unternehmen zahlt eine ungenannte Gebühr an die Nachrichtenagentur Associated Press für die Lizenzierung seines Textnachrichtenarchivs.

OpenAI sagte in einem Blogbeitrag, dass es mit Künstlern, politischen Entscheidungsträgern und anderen zusammenarbeitet, bevor es das neue Tool für die Öffentlichkeit freigibt.

"Wir arbeiten mit Red Teamern zusammen - Experten in Bereichen wie Fehlinformationen, hasserfüllte Inhalte und Voreingenommenheit - die das Modell kontradiktorisch testen werden", sagte das Unternehmen.

"Wir entwickeln auch Tools, die helfen, irreführende Inhalte zu erkennen, wie zum Beispiel einen Klassifikator, der erkennen kann, ob ein Video von Sora erstellt wurde."