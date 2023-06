Von Aoife Donnellan

Die größten Filme für 2023 wurden auf der ganzen Welt gedreht, und ihre Drehorte versprechen spektakuläre Sehenswürdigkeiten für Reisende.

Vom Kino aus die Welt zu bereisen, hat seine Vorteile. Aber der Besuch der schönen und bezaubernden Orte, die in den diesjährigen Must-See-Filmen zu sehen sind, verspricht einen aufregenden Sommer.

Von Buchverfilmungen bis hin zu Blockbustern - hier sind die fünf aufregendsten neuen Filme des Jahres 2023, die Sie in die ganze Welt entführen werden.

5. Indiana Jones und die "Schicksalswahl" in Schottland

Die weiten und schönen Landschaften Schottlands sind der Schauplatz des letzten Teils der Indiana-Jones-Reihe. Der elegante Archäologe kehrt zum fünften und letzten Mal zurück, und zwar in einem der teuersten Filme, die je gedreht wurden.

Der Film, der Ende Juni 2023 in die Kinos kommt, zeigt eine Reihe von Schauplätzen auf der ganzen Welt, vor allem aber Nordengland und Schottland. Eine achttägige Wanderung auf dem schottischen West Highland Way ist eine großartige Möglichkeit, die wilden Landschaften Schottlands zu erkunden.

4. 'Mission: Impossible - Dead Reckoning Teil 1" in Norwegen

Der Mitte Juli erscheinende siebte Teil der kultigen Filmreihe folgt dem feurigen Protagonisten Ethan Hunt und seinem Team bei der Suche nach dem Verbleib einer gefährlichen Waffe. Diese Mission wurde teilweise in Norwegen gefilmt und bietet spektakuläre Fjorde, Berge, Wasserfälle und zerklüftete Küsten. Im Jahr 2018 war Norwegen auch Schauplatz einer denkwürdigen Szene in Mission: Impossible - Fallout, in der Tom Cruise eine Klippenwand erklimmt.

Je nachdem, was für ein Reisetyp Sie sind, können Sie die Fjorde zu Fuß, per Boot oder mit dem Zug erkunden.

Geiranger fjord, Norway Canva

3. My Big Fat Greek Wedding 3" auf den griechischen Inseln

Mehr als 20 Jahre nach dem Originalfilm treffen sich Nia Vardalos und John Corbett für den dritten Teil von "My Big Fat Greek Wedding" wieder. Der Film wurde in Athen und auf der Insel Korfu gedreht.

Der Film, der Anfang September in die Kinos kommt, begleitet die geliebte Familie Portokalos auf ihrer Reise zu einem Familientreffen in Griechenland.

Machen Sie eine Radtour zu den weniger besuchten Ionischen Inseln und erleben Sie den Zauber der griechischen Inseln, die Natur und die hervorragenden Meeresfrüchte. Kreta ohne die Menschenmassen: Wildblumenwanderungen, Kochen auf dem Bauernhof und eine Festungsinsel. Entkommen Sie den Menschenmassen: Es sind die besten geheimen Inseln für einen ruhigen Urlaub in Europa.

Dorf Frikes in Ithaca, Griechenland Canva

2. Ein Haunting in Venedig" in Italien

Dieser Film, der Mitte September in die Kinos kommt, wird Sie garantiert dazu anregen, die Geheimnisse Venedigs zu erforschen.

"A Haunting in Venice" begleitet den inzwischen pensionierten Detektiv Hercule Poirot bei seinen Versuchen, den Mord an einem Gast einer Séance aufzuklären. Der Film, der zu großen Teilen in Venedig gedreht wurde, basiert auf Agatha Christies 1969 erschienenem Roman "Hallowe'en Party", der noch nie zuvor verfilmt wurde.

Die beste Jahreszeit für einen Besuch in Venedig sind Herbst und Winter. So entgehen Sie der großen Hitze und den Menschenmassen im Sommer.

1. Wonka" in Südengland

"Wonka" ist die Vorgeschichte zu Roald Dahls Roman "Charlie und die Schokoladenfabrik" von 1964. Der Film wurde an verschiedenen Orten im Vereinigten Königreich gedreht, unter anderem in Bath, Oxford und an der Küste von Dorset.

Der musikalische Fantasy-Film, der ab Dezember 2023 in den Kinos zu sehen sein wird, handelt von dem jungen Willy Wonka, dargestellt von Timothée Chalamet, und erzählt von seinen Anfängen als exzentrischer Chocolatier und wie er auf die Umpa Lumpas traf.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Ort Sie wählen sollen, werden Fans von Bridgerton in jedem Fall auch Bath und seine fantastische georgianische Architektur lieben.

Wenn Sie etwas mehr in der Natur erleben möchten, sollten Sie die 152 km lange Juraküste zwischen Old Harry Rocks und Exmouth in Dorset erwandern. Und vergessen Sie nicht, auf dem Weg nach Fossilien Ausschau zu halten.