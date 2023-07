Vater und Tochter McGregor präsentieren "You sing Loud, I sing Louder" in Karlsbad

Ewan McGregor - am Samstag mit dem President's Award des Festivals ausgezeichnet - mit seiner Tochter Clara - Copyright Slavomir Kubes/AP

Von Jiri Skacel

Der schottische Schauspieler Ewan McGregor - am Samstag mit dem President's Award des Festivals ausgezeichnet - präsentierte seinen neuen Film - das Roadmovie "You sing Loud, I sing Louder" - in dem er zusammen mit seiner Tochter Clara spielt.

Das internationale Filmfestival im tschechischen Karlsbad ist in vollem Gange, über 200 Filme werden gezeigt. Der schottische Schauspieler Ewan McGregor - am Samstag mit dem President's Award des Festivals ausgezeichnet - präsentierte seinen neuen Film - das Roadmovie "You sing Loud, I sing Louder" - in dem er zusammen mit seiner Tochter Clara spielt. Sie ist aber nicht nur seine Filmpartnerin, sie hat auch das Drehbuch geschrieben. "Wir hatten die Gelegenheit, diese Zeit wirklich gemeinsam zu verbringen, was ich für ungewöhnlich halte. Und ein großer Teil der Geschichte passiert ganz ohne Text, ohne Worte." Ewan McGregor "Ich glaube, das war etwas, was ich als eine tiefere Ebene der Wertschätzung empfunden habe." Clara McGregor Weltstars in Karlsbad: Russel Crowe besucht Internationales Filmfestival Es ist die Geschichte eines Vaters und seiner 20-jährigen Tochter, die auf einer gemeinsamen Reise nach Jahren der Entfremdung zu einer neuen Beziehung finden.