Begleiten Sie uns auf eine Reise durch den usbekischen Ugam-Tatkal-Nationalpark und entdecken Sie Berge, Wasserfälle und die Geschichte dieses atemberaubenden Naturschutzgebietes.

Der Tian Shan ist ein großer Gebirgszug in Zentralasien, der sich von Taschkent, der Hauptstadt Usbekistans, 2900 km in Richtung Osten erstreckt. Im Jahr 2016 wurde das westliche Tian-Shan-Gebirge mit seiner außergewöhnlich reichen biologischen Vielfalt und seinen Landschaften in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen.

In unserer Sendung Explore wandert Korrespondentin Galina Polonskaya mit dem einheimischen Bergsteiger Georgy Trebisovsky auf einem der Berge im westlichen Tian Shan, dem Maly Chimgan. Auf dem Weg zum Gipfel zeigt der Bergführer ihr einheimische Bäume, die als Hinweis für frische Luft gelten.

Hier lebten Menschen schon vor 50 000 Jahren

Polonskaya erkundet weitere Sehenswürdigkeiten dieser Gegend, die nur ein paar Autostunden von Taschkent entfernt liegt. Gemeinsam mit dem einheimischen Forscher Pavel Novik besucht sie die Obi-Rakhmat-Höhle, die in den 1960er Jahren von Archäologen entdeckt wurde. Archäologische Funde aus dieser Höhle belegen, dass in der Gegend bereits vor 50 000 Jahren prähistorische Menschen lebten.

In dieser Folge kostet Polonskaya auch einen Salat, der Kraft für lange Wanderungen liefern soll, an einem einzigartigen Ort – einem Restaurant auf 2290 m Höhe. Das Restaurant ist der höchstgelegene Ort in Usbekistan und Zentralasien, an dem man ein köstliches Abendessen mit unglaublicher Aussicht genießen kann.