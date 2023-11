Von den weitläufigen unterirdischen Kellern bis zu den leicht hügeligen Weinbergen ist in den Weinregionen Moldawiens für jeden Weinliebhaber etwas dabei. Unsere Reporterin erkundet die Kultur und die Traditionen der Region.

Moldawien ist ein kleines Land mit einer großen Leidenschaft für Wein und einer jahrtausendealten Tradition im Weinanbau.

Es verfügt über die höchste Konzentration an Weinbergen und beherbergt zwei der größten unterirdischen Weinkeller weltweit.

In dieser Folge von Explore entdeckt Euronews-Reporterin Anca Ulea die reiche Kultur und die malerischen Landschaften der berühmtesten Weinregionen Moldawiens.

Mit dem Zug fährt sie 100 Meter unter die Erde, um den Weinkeller des Weinguts Cricova zu besichtigen, in dem die nationale Sammlung Moldawiens mit 1,3 Millionen Flaschen aus aller Welt aufbewahrt wird.

Anca Ulea erfährt mehr über den berühmten Schaumwein von Cricova, der nach der vom Mönch Dom Pérignon entwickelten traditionellen französischen Methode hergestellt wird.

Um das fruchtbare Land, auf dem der moldawische Wein angebaut wird, aus der Vogelperspektive zu betrachten, steigt sie in einen Heißluftballon und fliegt über Weinberge, Hügel und Wälder.

Nach der Erkundung des in einen Berghang gehauenen Klosters aus dem 15. Jahrhundert in "Orheiul Vechi", einem der beliebtesten Naturschauplätze Moldawiens, verkostet Anca Ulea im Schloss "Vartely", einem preisgekrönten Weingut in "Orhei", moldawische Küche mit lokalen Weinen.

Das Schloss Vartely ist beispielhaft für die neue moldawische Weinszene. Es setzt auf neue Technologien, um eine jüngere Generation von Weinliebhabern zu gewinnen.