Von naturreichen Wanderungen bis hin zu kulinarischen Oasen - Italiens Küste ist in der Nebensaison voll von unerwarteten Reizen.

Die italienische Küste ist ein Synonym für den Sommer: eine Vision von Aperol Spritz, der unter blauen Sonnenschirmen vor einem glasklaren Meer genossen wird.

Für mich als Italiener, der in England aufgewachsen ist, brachte jeder Sommer das lang ersehnte Ritual mit sich, nach den Prüfungen die Ferien im Küstendorf meiner Großeltern zu verbringen. Ich verbrachte lange, faule Tage im und am Wasser, was mir als unschlagbare Glückseligkeit erschien.

Aber seit ich 2021 in meine Heimat zurückgekommen bin, um dort zu promovieren, hatte ich die Gelegenheit, die Küste der Halbinsel in anderen Monaten des Jahres zu erkunden. Dabei habe ich etwas entdeckt, womit ich nie gerechnet hätte: Das italienische Meer genießt man am besten kalt.

Einige der Vorteile eines Besuchs der Küste in der Nebensaison (November-April) liegen auf der Hand: keine Menschenmassen, niedrige - aber immer noch angenehme - Temperaturen und noch niedrigere Preise.

Und da das Land mit demMassentourismus und den zunehmend privatisierten Stränden kämpft, inzwischen ein Schlachtfeld der milliardenschweren Strandlobby und den Umweltschützern, kann sich ein Besuch der italienischen Küste in den kühleren Monaten als gute Alternative erweisen.

Um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, welches Reiseziel Sie wählen sollen, stellen wir Ihnen hier fünf Dörfer entlang der Küste des Bel Paese vor, die sich für einen traumhaften Urlaub außerhalb der Saison eignen.

Blick auf die Sarazenenbucht von Varigotti und die Landzunge Punta Crena vom Pilgerpfad aus. 2020 Andrea Carlo Martinez

1. Varigotti: Traumhafte Aussichten, Pasta und Wanderwege

Fährt man die geschwungene Küstenstraße in Richtung Varigotti hinunter, sieht man einen löwenförmigen Felsen, hinter dem sich eine Landzunge zwischen zwei Buchten erhebt. Es ist ein vertrauter Willkommensgruß an das, was seit langem als " perla del ponente", als "Perle" der italienischen Riviera, bezeichnet wird.

Das kleine Dorf Varigotti, das etwa auf halbem Weg zwischen Portofino und der französischen Grenze liegt, ist eine von steilen Klippen umgebene Schönheit im Taschenformat. Seine mit Bougainvilleen übersäte Altstadt im maurischen Stil (ein Erbe der Sarazenen aus dem Mittelalter) wirkt wie das Titelbild eines Bilderbuchs aus Tausendundeiner Nacht.

Der eigenwillige Charme Varigottis ist sogar Disney-Pixar aufgefallen, die das Dorf als Inspiration für ihren Animationsfilm Luca aus dem Jahr 2021 nutzten.

Als relativ abgelegener Ort ist er selbst im Hochsommer nicht überlaufen, und seine Bewohner lehnen eine zu starke Kommerzialisierung ab. Er ist zu einem Rückzugsort für die Einsiedler unter Italiens Glitzerwelt geworden, die Varigottis entspanntes Auftreten dem protzigen Luxus von Portofino oder Porto Cervo vorziehen.

Die Nebensaison hat den zusätzlichen Vorteil, dass man das Dorf und seine Umgebung ohne das schwüle Klima und die Mücken des Sommers erkunden kann.

Ein kleiner Platz im Herzen der Altstadt von Varigotti. 2021. Andrea Carlo Martinez

Wanderern steht eine Vielzahl von Wegen zur Verfügung. Für die weniger Abenteuerlustigen ist der von Olivenhainen gesäumte Weg hinauf zur Kirche San Lorenzo aus dem 12. Jahrhundert ein anspruchsloser Spaziergang, der beeindruckende Ausblicke auf die Baia dei Saraceni bietet.

Für die Unerschrockenen gibt es den Pilgerweg (Sentiero del Pellegrino), eine 6,3 km lange Wanderung zum Gipfel eines hohen Bergrückens, von dem aus man einen Großteil der Riviera (und an klaren Tagen sogar Korsika) überblicken und eine angebliche Schmugglerbucht besuchen kann: die Grotta dei Falsari.

Und als Belohnung für die verbrannten Kalorien enttäuscht das kulinarische Angebot von Varigotti nicht.

An der italienischen Riviera wurden einige der beliebtesten Gerichte Italiens erfunden. Zu den lokalen Spezialitäten, die man in Varigotti findet, gehören frische Trofie-Nudeln mit Pestosauce und fluffige Focaccia. Das ultimative Erlebnis ist es, ein Stück Focaccia in Ihren Cappuccino zu tunken - die Einheimischen schwören darauf.

Wem das noch nicht genug an Naturschönheiten und gastronomischen Genüssen ist, der kann auch zwei malerische Dörfer ganz in der Nähe besuchen: Finalborgo und Noli, letzteres war einst eine Seerepublik.

Varigotti ist von Genua aus leicht mit dem Zug oder dem Auto zu erreichen. Die Hauptstadt der italienischen Riviera ist ein Labyrinth aus pastellfarbenen Gassen und barocken Sehenswürdigkeiten, das selbst einen Besuch wert ist.

Wenn Sie Glück haben, können Sie Ihre Besichtigung mit einem der "Rolli-Tage" in Genua verbinden, an denen die von der UNESCO ausgezeichneten Paläste der Stadt für die Öffentlichkeit frei zugänglich sind. Der nächste ist für den 17. bis 19. Mai geplant.

Ein Blick auf Sperlonga von der Grotte der Villa des römischen Kaisers Tiberius aus. 18. Februar 2023. Andrea Carlo Martinez

2. Sperlonga: Römische Ruinen und Wachtürme der Piraten

Die mittelalterliche Stadt Sperlonga thront auf einem ins Tyrrhenische Meer ragenden Felsen über einem langen Küstenabschnitt auf halbem Weg zwischen Rom und Neapel.

Die Ansammlung weißer Häuser mit azurblauen Fensterläden und Blumentöpfen erinnert an die Inseln der Ägäis, während die mit Kakteen bewachsenen Rasenflächen - ein Überbleibsel der spanischen Herrschaft - dem Ort ein unverkennbar süditalienisches Flair verleihen.

Sperlonga war lange Zeit ein begehrter Rückzugsort an der Küste, auch für römische Kaiser.

Hier stößt man bei einem Strandspaziergang auf 2.000 Jahre alte Ruinen - die Überreste der Villa des Kaisers Tiberius sind am Fuße einer kleinen Bucht zu sehen. Sie wurden vor gut 60 Jahren von Einheimischen entdeckt und sind heute in einem ganzjährig geöffneten Museum zu sehen.

Blick auf den Wachturm von Sperlonga aus dem 16. Jahrhundert, Torre Truglia, bei Sonnenuntergang. 18. Februar 2024. Andrea Carlo Martinez

Sperlonga mag zwar die römische Elite beherbergt haben, aber nicht alle Besucher kamen mit den freundlichsten Absichten.

Die Stadt wurde im Laufe der Jahrhunderte sowohl von den Sarazenen als auch von den Osmanen überfallen, was zur Entstehung ihres Wahrzeichens führte: einem Wachturm aus dem 16. Jahrhundert am Rande einer Klippe.

Heutzutage wird die Stadt nur noch in den wärmeren Monaten von italienischen und ausländischen Urlaubern überfallen.

Da der weitläufige Strand der Stadt schnell von den Reihen der Liegestühle der Beachclubs und den damit einhergehenden Touristenströmen überschwemmt wird, ist die Nebensaison die perfekte Gelegenheit, am Ufer entlangzuschlendern und die Sonne (und die Geschichte) aufzusaugen.

Sonnenuntergang an der Amalfiküste, gesehen von Praiano aus. 7. November 2022. Andrea Carlo Martinez

3. Praiano: Zitronenhaine, Spaghetti mit Meeresfrüchten und Limoncello

Positano und Amalfi sind seit langem die beliebtesten Badeorte an der Amalfiküste. Dazwischen liegt jedoch das vergessene Geschwisterchen, das keineswegs weniger verlockend ist.

Praiano, ein auf einem Hügel gelegenes Dorf mit einigen tausend Einwohnern, ist ein wahrer Mikrokosmos des süditalienischen Lebens. Während Positano und Amalfi leider dem Kitsch des Massentourismus verfallen sind, hat sich Praiano viel von seiner Authentizität bewahrt.

Auf der keramikgefliesten Piazza vor der Kathedrale - mit dem glitzernden Meer und den Klippen von Capri im Hintergrund - spielen Kinder Fußball, während die Großväter dabei zusehen oder die Zeitung lesen und im Caffè del Sole einen Kaffee schlürfen.

Es ist der perfekte Ort, um ein altes Tagebuch hervorzuholen, den Duft der Zitronen zu riechen, die von den vielen Obstgärten der Stadt herüberwehen (die im frühen Frühling blühen), und viele der Köstlichkeiten der Amalfiküste zu probieren - von Spaghetti mit Meeresfrüchten über Pizza mit frischem Mozzarella di bufala bis hin zu gebratenen Sardinen, die man zum Schluss mit einem Glas Limoncello herunterspült.

Ein Obstgarten in Praiano. 7. November 2022. Andrea Carlo Martinez

Architekturliebhaber kommen auch in einer bescheidenen Stadt wie Praiano voll auf ihre Kosten. Die Kathedrale, die den Rest der Stadt überragt, verbirgt ein barockes Interieur voller bunter Kacheln, die Teil einer jahrtausendealten Tradition sind. Weitere Beispiele für die unverwechselbare Keramikkunst finden sich im ganzen Dorf, an Straßenecken und Toren.

Wie bei den Nachbarorten entlang der Küste ist die Anreise nach Praiano etwas kompliziert und erfordert mehrere Bus- und Zugfahrten von Neapel aus. Aber nicht mehr lange, denn die Amalfiküste bekommt eineneigenen Flughafen, der im Juli dieses Jahres eröffnet wird.

Die berühmte Wallfahrtskirche Santa Maria dell'Isola in Tropea. Linda71fer, Pixabay.

4. Tropea: Eine bunte Stadt mit einer feurigen Küche

Das kalabrische Dorf Tropea liegt versteckt im tiefsten Süden Italiens und steht nicht oft auf den Reiseplänen der Reisenden. Da hilft es auch nicht, dass Kalabrien in der Presse oft schlecht wegkommt: Es ist die ärmste Region des Landes und wird vom organisierten Verbrechen geplagt, insbesondere vom mächtigen Syndikat der 'Ndrangheta.

Aber das sollte Touristen nicht davon abhalten, Tropea zu besuchen, das nicht nur zum schönsten Dorf Italiens gekürt wurde, sondern auch ein Paradies für Feinschmecker ist.

Die Stadt ist international für ihre "rote Königin" bekannt: die rote Zwiebel von Tropea (cipolla rossa). Aufgrund ihrer Süße und ihrer fehlenden Schärfe wird sie oft roh genossen, und die lokale Legende besagt, dass sie Wunder für die Gesundheit bewirken kann.

Sie ist nicht das einzige rote Element auf der Speisekarte. Die kalabresische Küche ist die feurigste des Landes, mit Chilischoten, würzigen Wurstaufstrichen ('Nduja) und Fileja-Nudeln, die man in Tropea genießen kann.

Ein sogenannter Affenwagen, der die Spezialitäten von Tropea verkauft, darunter Chilischoten und Zwiebeln. maudanros/Getty Images/iStockphoto

Nachdem man sich von dem unvermeidlichen Essenskoma erholt hat, ist die Altstadt von Tropea eine Entdeckungsreise wert, ein Ort, an dem man sich in den verwinkelten Gassen verirren kann, deren elegante Säulengänge und verfallene Gebäude von bunten Geschäften und Restaurants belebt werden.

In Tropea befindet sich auch die Wallfahrtskirche Santa Maria dell'Isola auf einem Felsvorsprung, wo der Sand auf das Meer trifft.

Die Strandpromenade von Cefalù, 26. November 2015. master2, iStock.

5. Cefalù: Mosaikverkleidete Kirchen und eiskalte Zitrusgranita

Cefalù ist bei weitem nicht das bestgehütete Geheimnis der Welt. Seit Jahrzehnten ist es einer der beliebtesten Urlaubsorte Siziliens, berühmt für sein mediterranes Flair, das türkisfarbene Wasser und die bunten Fischerboote.

Doch während die Touristen in Scharen nach Cefalù strömen, um den begehrten sizilianischen Sommer zu erleben, ist die Stadt weit mehr als nur eine malerische Kulisse für einen Strandurlaub oder ein Instagram-Foto, das sich für einen Post eignet.

Die Stadt ist ein Schmelztiegel der Geschichte und der Bräuche - und ein Ort, den man am besten in der Nebensaison erkundet, wenn die Sonne etwas milder scheint.

Das Innere der Kathedrale von Cefalù mit dem ikonischen Christus Pantokrator im byzantinischen Stil. 1. Februar 2019. e55evu/Getty Images

Cefalù zeigt, wie die vielen verschiedenen Zivilisationen, die die Insel besiedelt haben, ihre Spuren in der architektonischen Landschaft hinterlassen haben. Torbögen im arabischen Stil führen zu Barockfassaden, während die gotische Kathedrale ein byzantinisches Christus-Pantokrator-Mosaik beherbergt, das von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde.

Diese jahrtausendealte Verschmelzung von Traditionen hat sich auch in der Küche von Cefalù niedergeschlagen, die von frittierten Arancini-Bällchen bis hin zum Cassata-Dessert eine Vielzahl von Köstlichkeiten bietet. Im Winter und Frühjahr haben viele der natürlichen Produkte der Region Saison, und die spritzige Blutorange lässt sich am besten von November bis April genießen.

In den meisten Küstenregionen Italiens wird es nur selten kalt, auch in Cefalù ist es aufgrund der Nähe zu Nordafrika auch im Winter außergewöhnlich mild - selbst im tiefsten Januar liegen die Temperaturen noch über den Mittzwanzigern.

Manche mögen sich immer noch für den klassischen Sommerurlaub am Strand entscheiden, aber es gibt kaum etwas Schöneres, als in eine Zitrusgranita zu beißen, die ruhige Bucht von Cefalù zu überblicken und sich in der Mittagssonne zu sonnen - anstatt zu brennen.