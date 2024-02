Auch 'Expats' können von dem Bonus profitieren.

Rentner in Spanien erhalten einen Bonus, von dem viele nur träumen können.

Millionen älterer Erwachsener - sowohl Spanier als auch in Spanien lebende Ausländer - haben Anspruch auf stark subventionierte Reisen, die bei Kurzurlauben nur 115 € und bei längeren Aufenthalten 455 € kosten.

Das Programm wurde 2021 von der spanischen Regierung eingeführt und erfreut sich seit dem Post-COVID Aufschwung immer größerer Beliebtheit.

Hier erfahren Sie alles, was Sie über dieses Programm wissen müssen.

Blick auf eine der Buchten Mallorcas - ein mögliches Ziel für die Begünstigten des Programms Marko Marković via Unsplash

Was ist das spanische Programm für subventionierten Urlaub IMSERSO?

Das Institut für ältere Menschen und soziale Dienste (IMSERSO) ist eine staatliche Behörde, die für die Verwaltung der sozialen Dienste zuständig ist.

Eines ihrer wichtigsten Ziele ist es, älteren Menschen in Spanien einen erschwinglichen Urlaub zu ermöglichen.

Der Gedanke dahinter ist, dass sich die Gesundheit und die Lebensqualität der Rentner verbessern, wenn sie zu erschwinglichen Preisen Urlaub machen können, was sich natürlich positiv auf die Sozialhilfebudgets auswirkt. Außerdem hofft man, dass sich ihre Selbstversorgung verbessert.

Das Programm kommt auch der Wirtschaft und der Tourismusbranche zugute. Ein Großteil der bezuschussten Reisen soll in der Nebensaison - in der Regel zwischen Oktober und Juni - durchgeführt werden, was bedeutet, dass mehr Menschen über einen längeren Zeitraum in diesem Sektor beschäftigt sind.

"Das Tourismusprogramm Imserso trägt zum aktiven Altern und zur Förderung eines aktiven Lebensstils bei und fördert gleichzeitig die Solidarität zwischen den Generationen, die Schaffung von Arbeitsplätzen und wirtschaftlichen Aktivitäten sowie die interterritoriale Solidarität durch Reisen zwischen verschiedenen Regionen. IMSERSO Sprecher

Wer kommt für die subventionierten Reisen in Spanien in Frage - und sind Expats eingeschlossen?

Die gute Nachricht für die Mitglieder der großen Expat-Gemeinde Spaniens - einer der größten in Europa - ist, dass nicht nur Spanier, sondern auch Personen mit legalem Wohnsitz in Spanien in den Genuss der Reisen kommen können.

Die folgenden Personen können sich für das Programm bewerben, unabhängig davon, ob sie gebürtige Spanier sind oder im Ausland leben:

- Sie sind im Ruhestand und beziehen eine staatliche spanische Rente

- 55 Jahre und älter und Bezieher einer Witwen- oder Witwerrente

- Sie sind 60 Jahre alt oder älter und beziehen Arbeitslosengeld oder Beihilfen

- Sie sind 60 Jahre alt oder älter und gehören dem spanischen Sozialversicherungssystem an.

Die Bewerbung ist jedoch keine Garantie für eine Aufnahme. Die Regierung bevorzugt ältere Menschen, Menschen mit geringeren finanziellen Mitteln, Menschen mit einer Behinderung und Menschen aus kinderreichen Familien.

Erstantragsteller werden bevorzugt, ebenso wie Personen, die eher bereit sind, in der Nebensaison (Oktober-Juni) zu reisen.

Wenn Sie angenommen werden, können Sie entweder allein oder mit Ihrem Ehepartner, Lebensgefährten oder einem behinderten Kind reisen, auch wenn diese die Voraussetzungen nicht erfüllen.

Ältere Menschen, die in Spanien leben, können Reisen planen, die zuvor unerreichbar waren Vinicius "amnx" Amano via UnSplash

Welche Art von Reisen bietet das Programm?

Die meisten Reisen finden innerhalb Spaniens statt, einige wenige über die Grenze nach Portugal.

Bei den Kurzreisen, die etwa 115 € kosten, werden die Urlauber wahrscheinlich an einem typischen "Kurzurlaubsort" in den Provinzen im Landesinneren landen und durchschnittlich vier Tage bleiben.

Die 455 € teuren Reisen sind in der Regel 10 Tage lang und ermöglichen es den Begünstigten, Küstengebiete oder die spanischen Inseln - einschließlich der Kanaren und Balearen - zu besuchen.

Für besonders einkommensschwache Personen können die Preise sogar noch niedriger sein.

Transport, Unterkunft und Verpflegung sind in der Regel inbegriffen, ebenso wie der Zugang zu einer Gruppenversicherung und einem soziokulturellen Programm.

Für die Saison 2023/4 stehen insgesamt 886 269 Plätze zur Verfügung - das sind 70 000 mehr als im letzten Jahr.

Die Zahl der in das Programm einbezogenen Provinzen hat sich erhöht, und es gibt jetzt zehn neue Kulturrouten, 19 neue Naturrouten und eine höhere Zahl von Plätzen in Einzelzimmern. Sie ist von 2 Prozent auf 10 Prozent gestiegen.

Diejenigen, die in Gebiete von besonderem kulturellem Interesse reisen, können sich auf Reiserouten mit literarischen, musikalischen, dramatischen oder gastronomischen kulturellen Themen freuen.

Wie kann ich mich für das IMERSO-Programm für preiswerten Urlaub bewerben?

Die Teilnehmer können ihre Reisen zu den Reisezielen über die offizielle Website - www.turismosocial.com - mit ihrem Personalausweis buchen.

Es besteht auch die Möglichkeit, mit dem Personalausweis in einem vom IMSERSO-Tourismusprogramm zugelassenen Reisebüro zu buchen.

Es gibt zwar keine Garantie für einen Platz, aber für die Saison 2023/4 steht ein deutlich höheres Budget von 300 Millionen Euro zur Verfügung, so dass mehr Menschen Zugang zu diesen Reisen haben werden.

Rentner könnten den Arco de Triunfo in Barcelona erkunden Toa Heftiba via Unsplash

Könnte das Programm auf das übrige Europa ausgeweitet werden?

Reisen außerhalb Spaniens werden derzeit von IMSERSO für Portugal angeboten, aber die spanischen Tourismusbehörden hoffen, das Programm auf ganz Europa ausweiten zu können.

Der spanische Staatssekretär für Tourismus, Fernando Valdés, hatte zuvor erklärt, dass Millionen europäischer Rentner von einer ähnlichen Regelung profitieren könnten, wenn andere Länder ein ähnliches Projekt einrichten würden.

2022 besuchte Valdés Dijon in Frankreich und hielt einen Vortrag, in dem er erklärte, dass Senioren etwa 21 Prozent der Gesamtbevölkerung der EU ausmachen.

Er fügte hinzu, dass sie im Durchschnitt etwa 5,6 Prozent ihres Einkommens für den Tourismus ausgeben, was darauf hindeutet, dass diese Zahl durch staatliche Subventionen in der gesamten Union erheblich gesteigert werden könnte.

Bis dahin baut die spanische Regierung ihr eigenes Programm weiter aus. Seit kurzem gibt es das Hydrotherapieprogramm IMSERSO, das Rentnern den Zugang zu Spas im ganzen Land ermöglicht, die für Geringverdiener oft unerschwinglich sind.