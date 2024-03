Luftballons, Blüten und Ballett: türkische Feste, die man 2024 nicht verpassen sollte

Von euronews

Der eklektische Mix von Festen in der Türkei bietet Besuchern einen wertvollen Einblick in die bunte Geschichte des Landes.

1 Ballonfestival in Kappadokien

Die zerklüfteten Mondlandschaften Kappadokiens gehören zu den ikonischsten Anblicken der Türkei. Das liegt nicht zuletzt an den Hunderten bunten Heißluftballons, die jedes Jahr den Himmel füllen. Immer im Juli findet in Ürgüp das berühmte Ballonfestival statt, bei dem mehr als 150 Heißluftballons aus der ganzen Welt in die Luft steigen.

Besucher können das einmalige Spektakel vom Boden aus betrachten oder einen Flug buchen, um die atemberaubende Landschaft aus der Vogelperspektive zu genießen. Außerdem beeindrucken die Piloten in einem adrenalinreichen Flugwettbewerb mit ihren Fähigkeiten. Während des vier- bis fünftägigen Festivals gibt es in der Stadt DJ-Sets, Konzerte, Tanzdarbietungen, Essensstände und vieles mehr, während am Abend ein faszinierendes Lichtermeer aus Ballons erstrahlt.

2 Istanbul Jazz Festival

Der Titel täuscht: Das Istanbul Jazz Festival bietet weit mehr als nur Jazz und ist heute eines der größten Musikfestivals des Landes. Jeden Sommer kommen zahlreiche Menschen an verschiedenen Orten in der Stadt zusammen, um Blues, Country, Hip-Hop und Musik anderer Genres zu genießen.

Das Line-up ist stets hochkarätig und abwechslungsreich. So traten hier bereits Eric Clapton, Jools Holland, Tori Amos und Sting auf. Das diesjährige Festival findet vom 3. bis 18. Juli statt mit Grammy-Preisträger Gregory Porter und Rocksensation Chris Isaak als Headlinern.

3 Kirkpinar-Öl-Ringkampf-Meisterschaft

Ringer treten während der 661. jährlich stattfindenden Kirkpinar-Öl-Ringkampf-Meisterschaft in Edirne im Nordwesten der Türkei gegeneinander an. Francisco Seco/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Es gibt nur wenige Möglichkeiten, ein Reiseziel besser kennenzulernen, als über seinen Nationalsport. In der Türkei bedeutet dies, in Olivenöl getränkte und in Kispets gekleidete Pehlivan dabei zu beobachten, wie sie in einem Ring um die Vorherrschaft kämpfen. Neugierig? Wir auch. Die Kirkpinar-Öl-Ringkampf-Meisterschaft ist ein mehrtägiges Sommerevent (in der Regel abgehalten Ende Juni oder Anfang Juli), das in der Stadt Edirne in der Westtürkei stattfindet.

Als eine der ältesten Sportarten der Türkei (praktiziert seit 1346) waren Kirkpinar-Turniere früher eine Bühne, um die stärksten Männer des Landes zu präsentieren. Heute sind sie für internationale Teilnehmer offen. Der Sieger erhält den goldenen Kirkpinar-Gürtel, eine großzügige Geldsumme und – vielleicht am prestigeträchtigsten – den Titel "Başpehlivan" (Oberster Ringer). Neben den Ringkämpfen werden den Zuschauern Tanzvorführungen, Davul-Trommler und lokales Essen geboten.

4 Tulpenfest in Istanbul

Eine Frau fotografiert ein Beet mit blühenden Tulpen im Emirgan-Park in Istanbul, Türkei. Francisco Seco/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Istanbul ist generell eine schöne Stadt, aber am Ende des Frühlings erstrahlt sie in einem ganz neuen Glanz. Im April blühen in den Parks und auf öffentlichen Plätzen der Stadt Millionen von Tulpen. Eine Blumenpracht, die einem den Atem raubt, was nicht weiter verwunderlich ist, wenn man bedenkt, dass das Liliengewächs in der Türkei beheimatet ist und im Osmanischen Reich ein Symbol des Adels war.

Nicht nur Tulpen, sondern auch Narzissen, Hyazinthen und andere duftende Blüten erhellen die Gehwege der Stadt in Vorbereitung auf den Sommer – sehr zur Freude aller Blumenliebhaber. Das üppigste Bouquet kann im Emirgan-Park bestaunt werden.

5 Mesir-Pasten-Festival

Neugierige kulinarische Reisende, welche die Türkei im März besuchen, sollten die Stadt Manisa in ihren Reiseplan aufnehmen. Dieses besondere Frühlingsfest ist dem türkischen Gericht Mesir Macunu gewidmet. Mesir wird aus 41 verschiedenen Gewürzen und Kräutern hergestellt und der Paste wird eine medizinische Wirkung zugeschrieben. Vor 500 Jahren soll sie die Mutter von Süleyman dem Prächtigen geheilt haben.

Heute versammeln sich immer am 21. März Tausende von Menschen vor der Sultan-Moschee in der Stadt, um Päckchen von in Papier eingewickelter Paste zu fangen, welche die Imame von den Minaretten werfen. Gelingt es, so der Glaube, werden familiäre oder berufliche Ziele Erfolg haben.

6 Internationales Aspendos Opern- und Ballettfestival

Eines der beliebtesten kulturellen Ereignisse in der Türkei ist das jährlich stattfindende Internationale Aspendos Opern- und Ballettfestival, das etwas außerhalb des Stadtzentrums von Antalya stattfindet. Das Festival überzeugt nicht nur mit erstklassigen Opern- und Tanzaufführungen, sondern auch mit dem Ambiente des fast 2.000 Jahre alten römischen Theaters, in dem es stattfindet. Das vom Architekten Zenon errichtete antike Bauwerk bietet Platz für bis zu 12.000 Zuschauer und hat eine bewegte Geschichte: Es diente einst als Herberge und später als Palast der Seldschuken. Heute kommen hier Sänger und Balletttänzer aus aller Welt zusammen, um in den alten Mauern aufzutreten.