Aktivisten berichten, dass Einheimische gezwungen sind, in ihren Autos und sogar in Höhlen zu schlafen.

WERBUNG

Die Einwohner der Kanarischen Inseln planen Proteste und Streiks, um gegen den Übertourismus vorzugehen. Aktivisten sagen, der unhaltbare Zustrom von Besuchern ruiniert das Leben der Einheimischen in den Urlaubsregionen.

Eine Aktivistengruppe auf der Insel Teneriffa hat deswegen einen Hungerstreik gegen den Bau von zwei neuen Hotels geplant. Andere berichten von Einheimischen, die wegen der steigenden Immobilienpreise in Autos und Höhlen schlafen.

Im Jahr 2023 verzeichnete die Inselgruppe 14,1 Millionen ausländische Besucher – ein neuer Rekord.

Kanarenbewohner planen Hungerstreik gegen Hotelentwicklung

Demonstranten auf Teneriffa haben für die kommende Woche einen Hungerstreik gegen zwei neue Hotelprojekte organisiert.

Die Behörden hatten die Arbeiten an den Hotels La Tejita und Cuna del Alma in Teneriffas Puertito de Adeje aufgrund von Umweltverstößen gestoppt. Doch nun wurden die Bauarbeiten vor kurzem wieder aufgenommen.

Die Gruppierung "Canarias Se Agota" (auf Deutsch: Kanaren ausverkauft) plant außerdem für den 20. April Demonstrationen auf Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote und La Palma unter dem Motto "Die Kanaren haben eine Grenze".

Eine weitere Gruppe, die hinter den inselweiten Protesten steht, ist "Canarias se exhausta" (auf Deutsch: Die Kanarischen Inseln sind erschöpft).

"Wir auf diesen Inseln waren immer sehr gastfreundlich gegenüber Touristen. Aber wir wollen einen nachhaltigeren Tourismus", sagte Ruben Zerpa von "Canarias Se Agota" der britischen Zeitung "i". "Teneriffa ist eine kleine Insel mit begrenzten Ressourcen. Die Straßen sind mit dem Verkehr überlastet, es gibt einen Wassernotstand und die Hotels sind voll."

Die Bewohner der Kanarischen Inseln leben in ihren Autos

Zerpa fügte hinzu, dass der Tourismus die Mietpreise in die Höhe getrieben hat, so dass sie für viele Einheimische unbezahlbar geworden sind.

"Ich verdiene etwa 900 Euro und lebe mit meinem Partner zusammen, aber die Miete beträgt 800 Euro pro Monat. Und das in Santa Cruz, das nicht einmal zu den teuersten Gegenden der Insel gehört", sagte er.

Airbnb und Booking.com sind wie ein Krebsgeschwür, das die Insel Stück für Stück auffrisst Ivan Cerdena Molina Demonstrant

Ivan Cerdena Molina, der bei der Organisation der Proteste mitwirkt, erklärte gegenüber der lokalen Nachrichtenagentur "The Olive Press", dass die Einheimischen gezwungen seien, in ihren Autos und sogar in Höhlen zu schlafen, da die Unterkünfte von den Tourismusanbietern weggenommen würden.

"Wir haben nichts gegen Individualtouristen, aber die Branche wächst und wächst und verbraucht so viele Ressourcen, dass die Insel damit nicht fertig wird", sagte er.

"Airbnb und Booking.com sind wie ein Krebsgeschwür, das die Insel Stück für Stück auffrisst".

Eine lokale Organisation erklärte, die Inseln würden unter dem Druck des Massentourismus "sozial und ökologisch zusammenbrechen".

In einem Bericht von "Ecologists in Action" wird davor gewarnt, dass fast 34 Prozent der lokalen Bevölkerung – fast 800.000 Menschen – von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sind.

Der Zustrom von Urlaubern auf die Kanaren setzt auch das Gesundheitswesen, die Abfallwirtschaft, die Wasserversorgung und die biologische Vielfalt unter Druck.

Kanarenbewohner stellen Schilder auf, um Touristen abzuschrecken

Anwohner haben gefälschte Plakate und Aufkleber mit der Aufschrift "Wegen Überfüllung geschlossen" angebracht, um Touristen an bestimmten überfüllten Orten abzuschrecken.

Einwohner hängen falsche Schilder auf mit der Aufschrift "Geschlossen wegen zu vieler Touristen"

Im vergangenen Monat wurden in der Nähe beliebter Schönheiten der Insel Lanzarote "Betreten verboten"-Schilder aufgestellt, und einige Bereiche wurden mit Ketten abgesperrt.

WERBUNG

"Es ist an der Zeit, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln den Tourismus zu boykottieren, der uns aus unserem eigenen Land vertreibt", schrieben die Aktivisten in den sozialen Medien.

In der Nähe anderer beliebter Attraktionen sind Antitourismus-Graffiti aufgetaucht, auf denen zu lesen ist: "Mein Elend ist dein Paradies" und "Tourist, geh nach Hause".