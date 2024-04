Bist Du im richtigen Alter? Dann beantworte sechs Fragen und habe die Chance, die Vielfalt Europas, sein Kulturerbe und seine Geschichte zu erkunden, Menschen aus jedem Winkel des Kontinents kennenzulernen und letztlich auch mehr über Dich selbst zu erfahren.

Bist Du jung und suchst eine preisgünstige Möglichkeit, Europa zu erkunden, gibt es gute Nachrichten. Die EU verschenkt im Rahmen des DiscoverEU-Programms mindestens 35.000 Travelpässe an 18-Jährige.

Die Initiative ist Teil des Programms Erasmus+ und zielt darauf ab, die kulturellen Verbindungen in der EU zu fördern.

Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, das Erbe und die Geschichte Europas zu erkunden und dabei Menschen aus dem ganzen Kontinent zu treffen. Alles, was Sie tun müssen, ist, sechs Fragen zu beantworten.

Wie man sich für einen kostenlosen Travelpass bewirbt

Um die Chance zu haben, einen kostenlosen Travelpass zu gewinnen, müssen die Bewerber zwischen dem 1. Juli 2005 (einschließlich) und dem 30. Juni 2006 (einschließlich) geboren sein.

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in den 27 EU-Mitgliedstaaten oder den überseeischen Ländern und Gebieten. Einwohner von Drittländern, die mit Erasmus+ assoziiert sind, können sich ebenfalls bewerben. Dazu gehören Island, Liechtenstein, Nordmazedonien, Norwegen, Serbien und die Türkei.

Wenn das auf Dich zutrifft, musst Du als Nächstes auf dem Europäischen Jugendportal ein Eignungsquiz absolvieren.

Du musst fünf Multiple-Choice-Fragen über die EU und eine zusätzliche Frage beantworten. Diese Fragen beziehen sich auf allgemeines Wissen über die EU und ihre Initiativen für junge Menschen.

Außerdem wirst Du gebeten, weitere Angaben zu Deinem Reiseplänen zu machen. Dazu gehört, wann Du verreisen willst, ob es das erste Mal ist, dass Du alleine ohne Deine Eltern verreist, was Du aus dieser Erfahrung lernen möchtest und wie Du deine Reise finanzieren wirst.

Diese Angaben haben keinen Einfluss auf das Auswahlverfahren.

Die Kommission wird die Bewerberinnen und Bewerber anhand ihrer Antworten auf das EU-Quiz in eine Rangfolge bringen und ihnen entsprechend ihrer Platzierung bis zur Obergrenze der verfügbaren Tickets Reisepässe anbieten.

Die Bewerbungen sind bereits geöffnet und enden am 30. April um 12 Uhr MEZ.

Man kann sich nicht bewerben, wenn man bereits einen DiscoverEU-Pass erhalten hat.

Wie funktioniert das Programm für kostenlose Bahnfahrkarten?

Diejenigen, die erfolgreich sind, erhalten einen kostenlosen Bahnpass, mit dem sie zwischen dem 1. Juli 2024 und dem 30. September 2025 bis zu 30 Tage lang durch Europa reisen können.

Bei der Antragstellung kann man wählen, ob man allein oder mit bis zu vier Freunden eine Gruppe bilden will. Wenn Du Dich für eine Gruppenreise entscheidest, kannst Du Deinen Antragscode an Deine Freunde weitergeben, damit diese sich registrieren können.

Nur der Gruppenleiter muss die EU-Quizfragen beantworten; die Gruppenmitglieder müssen lediglich ihre persönlichen Daten angeben, um den Antrag auszufüllen, und die Alters- und Wohnsitzkriterien erfüllen.

Der Reisepass kann in Deinem Wohnsitzland nur für eine Hin- und eine Rückreise verwendet werden. Die Reise muss mindestens eine Fahrt in ein anderes Land beinhalten, das im Rahmen der Regelung förderfähig ist.

Die Gesamtreise kann zwischen einem Tag und maximal einem Monat dauern, einschließlich bis zu sieben Reisetagen.

Die Teilnehmer haben in der Regel Anspruch auf einen Pass im Wert von bis zu 283,26 € in der zweiten oder Economy-Klasse. Für Antragsteller, die aus abgelegenen oder überseeischen Regionen anreisen, kann der Betrag erhöht werden.

In einigen Fällen sind auch Fahrkarten für Busse und Fähren enthalten. Um sicherzustellen, dass junge Menschen, die in abgelegenen Gebieten oder auf Inseln leben, nicht ausgeschlossen werden, können in Ausnahmefällen auch Flüge gewährt werden. Bevorzugt wird immer die nachhaltigste Option.

Wenn Du zu den glücklichen Gewinnern gehörst, erhältst Du außerdem eine Europäische Jugendkarte (EYCA), die ein Jahr lang gültig ist. Damit erhältst Du in der gesamten EU Ermäßigungen für kulturelle Besuche und Aktivitäten, Lernen, Natur, Sport, Nahverkehr, Unterkunft, Essen und mehr.

Wie werden die Bewerber für den kostenlosen Travelpass ausgewählt?

Die Bewerber werden im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel ausgewählt und nach der Korrektheit ihrer Antworten eingestuft.

Für jedes Land gibt es ein Kontingent an Reisepässen. Liegen für ein Land weniger Anträge als die Quote vor, werden die verbleibenden Pässe an Länder mit einer höheren Zahl von Anträgen verteilt.

Wenn es zu viele berechtigte Bewerber gibt, gilt das Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst", d. h. frühere Bewerbungen könnten bevorzugt werden.

Die erfolgreichen Bewerber werden nach Ablauf des Auswahlzeitraums im Juni per E-Mail benachrichtigt.

Sie werden dann mit einem EU-Vertragspartner verbunden, der sich um die Reisebuchungen und Zahlungen kümmern wird.

Direkt von den ausgewählten Bewerbern gekaufte Pässe werden nicht erstattet.

Wird eine Gegenleistung erwartet?

Wenn Du einen Travelpass beantragst, musst Du Dich bereit erklären, "DiscoverEU-Botschafter" zu werden. Das bedeutet, dass Du aufgefordert wirst, über Deine Reiseerfahrungen in den sozialen Medien oder bei Präsentationen in Schulen und Gemeinden zu berichten.

Die App des Programms ermöglicht es Dir, eine individuelle Karte Deiner Reiseroute mit Statistiken über die Anzahl der gefahrenen Züge, die Anzahl der besuchten Länder und die CO₂-Einsparungen zu erstellen, die Sie in den sozialen Medien teilen können.

Junge Reisende müssen nach ihrer Teilnahme an dem Programm auch eine Online-Umfrage beantworten.

Nach Abschluss der Umfrage erhalten die Reisenden ein Teilnahmezertifikat, in dem die durch ihre Reiseerfahrung erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten hervorgehoben werden.