"Es ist der spanische Geist, der dieses Land so besonders macht. Diese Lebensfreude, die bis spät in die Nacht die Straßen erfüllt, wenn wir von Tapas-Bar zu Tapas-Bar ziehen, plaudern und lachen. Die schnellsten Trommeln auf den Festen der Semana Santa. Die schiere Tapferkeit der Läufer in Pamplona. Der Funke, der selbst gewöhnliche Tage in ein rauschendes Fest verwandelt. Es ist lebendig!"