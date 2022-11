no comment

Joe Biden und seine Frau Jill empfingen zu Halloween die Kinder von Feuerwehrleuten, Krankenschwestern, Polizisten und Mitgliedern der Nationalgarde am Weißen Haus. Trotz regnerischen Wetters verteilten der Präsident und die First Lady Süßigkeiten an die kleinen, verkleideten Besucher. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts wird Halloween im Weißen Haus gefeiert.