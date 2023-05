Rettung vom Pkw-Dach: Hochwasser auch auf dem Balkan

no comment

Starke Regenfälle haben nicht nur in Teilen Italiens, sondern auch in Kroatien, Bosnien-Herzegowina und Serbien zu Überschwemmungen geführt. In der Stadt Novi Sad musste die Feuerwehr zwei Menschen helfen, die sich auf das Dach eines Pkw gerettet hatten. Todesopfer gab es nach einer vorläufigen Bilanz nicht zu beklagen.