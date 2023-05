Impfkampagne gegen Polio und Masern in der DR Kongo

So hört sich eine Impfkampagne in North-Kivu in der DR Kongo an. Es werden Informationen über Lautsprecher verkündet. Die Familien sollen ihre Kinder ab dem Alter von 6 Monaten zur Impfung gegen Polio und Masern bringen. In der Region North-Kivu wurden mehrere Impfstationen eingerichtet.

