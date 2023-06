Die Wahlen in Guatemala sind geprägt von alt bekannten Gesichtern

Es sind bekannte Gesichter und alte Namen, die auf dem Stimmzettel für die Präsidenten­wahl in Guatemala am Sonntag ganz oben stehen. Nachnamen wie Rios, der an schlimme Menschenrechts­verletzungen durch Diktator Efrain Rios Montt in den Achtzigerjahren erinnert. Seine ultrarechte Tochter Zury führte mit einem Law-and-Order-Programm lange die Umfragen an.

Es sind bekannte Gesichter und alte Namen, die auf dem Stimmzettel für die Präsidenten­wahl in Guatemala am Sonntag ganz oben stehen. Nachnamen wie Rios, der an schlimme Menschenrechts­verletzungen durch Diktator Efrain Rios Montt in den Achtzigerjahren erinnert. Seine ultrarechte Tochter Zury führte mit einem Law-and-Order-Programm lange die Umfragen an.

Präsidentschaftswahlen in Guatemala: Unruhen und Manipulationsvorwürfe Oder Sandra Torres, die für die sozial­demokratische Partei UNE schon mehrfach vergeblich kandidierte, dafür mal mit Präsident Álvaro Colom (2008 bis 2012) verheiratet war und sich extra von ihm scheiden ließ, um als Präsidentin kandidieren zu können. Torres gilt als macht­bewusst, ideologisch flexibel, und sie wird auch wegen ihres fehlenden Charismas in der Bevölkerung kritisiert. Und dann ist da noch Edmond Mulet, ein Politiker, der vielleicht im Ausland bekannter ist als in seiner Heimat selbst. Er war Botschafter, arbeitete für die Vereinten Nationen und leitete zweimal die schwierige UN-Haiti-Mission Minustah. Mulet wird politisch der Mitte zugerechnet, gilt als versiert, aber auch als extrem langweilig.