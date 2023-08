Gedenken an 1920: Polen begeht Tag der Armee

In Polen ist der Tag der Polnischen Armee mit einer Militärparade gefeiert worden. Staatspräsident Andrzej Duda und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki nahmen an der Veranstaltung in Warschau teil. Am 15. August erinnert Polen an die Schlacht von Warschau im Jahr 1920.

In Polen ist der Tag der Polnischen Armee mit einer Militärparade gefeiert worden. Staatspräsident Andrzej Duda und Ministerpräsident Mateusz Morawiecki nahmen an der Veranstaltung in Warschau teil. Am 15. August erinnert Polen an die Schlacht von Warschau im Jahr 1920.