Bilder der Woche: Corgis-Parade, König im Kilt und Muskelspiele in Kathmandu

Am Sonntag haben sich etwa 20 Fans der Royals mit ihren Corgis vor dem Buckingham-Palast in London versammelt. Sie gedachten Königin Elisabeth II. anlässlich ihres ersten Todestags am 8. September. Corgis waren seit Elisabeths Kindheit ihre Lieblingshunde und ihre ständigen Begleiter.

Im schottischen Braemar haben die Highland Games zum ersten Mal seit der Krönung von König Charles III. stattgefunden. Der Monarch war auch selbst anwesend und trug, ja, den traditionellen Schottenrock, den Kilt.

Mehr als 300 Teilnehmer aus 22 asiatischen Ländern haben an den 55. "Asian Bodybuilding and Physique Sports"-Meisterschaften in der nepalischen Hauptstadt Kathmandu teilgenommen.