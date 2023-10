Größter Hindu-Tempel außerhalb Indiens in den USA eröffnet

Der größte Hindu-Tempel der USA öffnet seine Pforten in der Stadt Robbinsville in New Jersey. Der BAPS Swaminarayan Akshardam wurde in Indien gemeißelt und per Schiff in die USA gebracht. Am Sonntag wurde er feierlich eingeweiht. Ab dem 18. Oktober ist der Tempel dann auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

Der größte Hindu-Tempel der USA öffnet seine Pforten in der Stadt Robbinsville in New Jersey. Der BAPS Swaminarayan Akshardam wurde in Indien gemeißelt und per Schiff in die USA gebracht. Am Sonntag wurde er feierlich eingeweiht. Ab dem 18. Oktober ist der Tempel dann auch für die Öffentlichkeit zugänglich. "Es ist wahrscheinlich einer der größten Mandire der Welt. Es ist definitiv der größte außerhalb Indiens", sagte der Religionswissenschaftler Yogi Trivedi. Der Stein wird aus sieben verschiedenen Ländern importiert, erklärte Yogi Trivedi. "Er wird per Schiff nach Indien transportiert, wo er von Hand geschnitzt und trocken zusammengesetzt wird. Es wird zerlegt, beschichtet, hierher gebracht und dann hier wie ein riesiges Puzzle zusammengesetzt." Es gibt Statuetten aus italienischen Marmor, jede von ihnen ein Meisterwerk. Im Inneren des Tempels befinden such 78 von ihnen. "Man muss sich die Raffinesse des Marmors ansehen. Es ist fast so, als würden sie zum Leben erwachen. Viele von ihnen stehen mit Musikinstrumenten oder schönen wissenschaftlichen Texten da."