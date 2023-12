Mehrere Tote nach Explosion in Guinea

no comment

Aus bisher ungeklärter Ursache ist in Conakry, der Hauptstadt von Guinea in dieser Woche ein Feuer ausgebrochen. Eine Explosion zerstörte nicht nur das Gelände eines Ölterminals, sondern auch Gebäude in der Umgebung. Zunächst war von mindestens acht Toten und Dutzenden Verletzten die Rede.