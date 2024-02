Video. Pure Zerstörung: Ukrainische Städte brennen nach russischem Beschuss

no comment

Russland hat am Mittwochmorgen Marschflugkörper und ballistische Raketen sowie Drohnen vom Typ Shahed auf Ziele in der gesamten Ukraine abgefeuert. Dabei sind mindestens fünf Menschen getötet und 25 weitere verletzt worden. In mehreren Kiewer Stadtteilen brannten die Wohnhäuser. Rettungskräfte versuchten, das Feuer zu löschen und den Menschen erste Hilfe zu leisten.