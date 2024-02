Video. Gaza: Krankenhäuser überlastet nach erneutem tödlichen Anschlag

Aufnahmen aus dem Gazastreifen zeigen verletzte Menschen, darunter Kinder, die ins Krankenhaus gebracht wurden. Durch Israels Angriffe auf Gaza wurden seit dem 7. Oktober mehr als 29.000 Palästinenser getötet, so das Hamas-geleitete Gesundheitsministerium. An die 70.000 Menschen im Gazastreifen wurden verletzt.

Israel reagierte mit dem Beschuss und der Bodenoperation in Gaza auf den Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023, bei dem etwa 1.200 Menschen in Israel getötet wurden.

Israels Premierminister, Benjamin Netanjahu, verspricht, die Offensive fortzusetzen, bis die Hamas besiegt ist. Eine weitere Bodenoffensive hat die israelische Regierung in Rafah geplant, obwohl dort 2,3 Millionen Palästinenser Schutz gesucht haben. Viele Familien sind schon seit Monaten auf der Flucht. Zunächst hatte Israel ihnen dazu geraten, nach Rafah im Süden des Gazastreifens - an der Grenze zu Ägypten zu fliehen.

Doch schon seit Monaten beklagen palästinensische Familien inzwischen, dass es im gesamten Gazastreifen keinen sicheren Ort mehr gebe. Zudem fehlt es nicht nur an der Gesundheitsversorgung wegen der zerstörten Krankenhäuser, sondern auch an Essen, an Energie und an Wasser, weil fast die gesamte Infrastruktur zerstört wurde.