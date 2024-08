Video. 200 Liter Regen in nur vier Stunden – heftige Stürme auf den Balearen

Die sintflutartigen Regenfälle, die die spanischen Balearen heimgesucht haben, haben in einigen Orten Sachschäden verursacht. Todesopfer gab es keine.

Besonders heftig war der Sturm im Inneren der Insel Menorca und in Orten wie Es Mercadal, wo in nur vier Stunden mehr als 200 Liter Regen fielen. Die heftigen Regenfälle führten zur Überflutung von Straßen, Feldern und Häusern sowie zum Überlaufen eines Sturzbachs, der Autos und Straßenmobiliar mit sich riss. In einigen Häusern stand das Wasser bis zu einem Meter hoch.