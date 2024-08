Video. Wien: Rekord-Regenfälle sorgen für Überflutungen

In Wien haben am Wochenende heftige Regenfälle für Überflutungen gesorgt. Über der Hauptstadt Österreichs waren Rekordmengen an Regen niedergegangen. Rettungskräfte mussten zu teils dramatischen Einsätzen ausrücken. So wurde eine Frau von den Wassermassen erfasst und unter einen parkenden Bus gedrückt. Sie wurde in lebensgefährlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.

In Wien haben am Wochenende heftige Regenfälle für Überflutungen gesorgt. Über der Hauptstadt Österreichs waren Rekordmengen an Regen niedergegangen. Rettungskräfte mussten zu teils dramatischen Einsätzen ausrücken. So wurde eine Frau von den Wassermassen erfasst und unter einen parkenden Bus gedrückt. Sie wurde in lebensgefährlichem Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers habe es allein am Samstag mehr als 450 Unwettereinsätze gegeben. Demnach hätten die Rettungskräfte wegen Wassereinbrüchen und überfluteter Fahrbahnen ausrücken müssen. Zahlreiche Keller liefen voll. Insgesamt waren am Rande von Wien mehr als 110 Liter Regen pro Quadratmeter niedergegangen, berichtete der ORF. Der Starkregen habe zu einem Augustrekord geführt.