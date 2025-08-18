Video. Denkmal in Polen wegen Gesetz zu kommunistischen Symbolen entfernt

Der Abbau wurde von den Stadtbehörden genehmigt und vom Institut für Nationales Gedenken überwacht, das die Gesetze zur Verbannung von Symbolen aus der kommunistischen Ära durchsetzt.
Polnisches Recht verbietet die Darstellung von Denkmälern oder Symbolen, die als Förderung des Kommunismus in öffentlichen Räumen angesehen werden.
Der Bürgermeister von Ploty, Szymon Klimko, sagte, das Denkmal repräsentiere „die schlimmste Zeit des Nachkriegspolens“ und ließ keinen Zweifel an der Entscheidung, es abzubauen.
Die Statue war die letzte ihrer Art in der Stadt.