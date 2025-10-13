Video. Israel feiert Freilassung von Soldat durch Hamas seit 2023

Der 22-Jährige wurde am 7. Oktober 2023 gefangen genommen, als sein Panzer von der Hamas nahe des Gaza-Perimeterzauns angegriffen wurde. Der Angriff der militanten Gruppe löste den anhaltenden Konflikt aus.
Angrests Freilassung erfolgte in der ersten Phase des neuen Abkommens zwischen Israel und der Hamas. Dieses sieht auch die Freilassung der verbleibenden 20 lebenden israelischen Geiseln vor, die während desselben Angriffs gefangen genommen wurden. Der durch internationale Vermittlung erzielte Austausch stellt einen wichtigen Schritt in den Bemühungen dar, den zweijährigen Krieg zu beenden.
Im Rahmen des Deals soll Israel etwa 2000 palästinensische Gefangene freilassen. Die Hamas hat zugestimmt, die Überreste verstorbener Geiseln zurückzugeben, obwohl der Zeitpunkt noch unklar ist. Das Abkommen folgt der Genehmigung eines von den USA unterstützten Waffenstillstandsplans durch das israelische Kabinett und weckt vorsichtige Hoffnungen auf einen umfassenderen Waffenstillstand und den Beginn eines Erholungsprozesses nach Jahren des Blutvergießens und der Verwüstung.