Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Gläubige beten auf der Straße zum Fest des Eid al-Fitr
No Comment

Video. Tränengas in Jerusalem: Gläubige feiern Eid-Gebete vor Al-Aqsa

Zuletzt aktualisiert:

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten bleibt die Al-Aqsa-Moschee an Eid al-Fitr geschlossen; Gläubige in Jerusalem beten draußen, umgeben von Sicherheitskräften und Tränengas.

Muslimische Gläubige haben sich am Freitag, dem 20. März, vor den Mauern der Jerusalemer Altstadt versammelt, um Eid al Fitr zu begehen, nachdem ihnen der Zugang zum Al-Aqsa-Gelände verwehrt worden war. Die israelische Polizei setzte Tränengas ein, als die Menschen nach einem Platz für das Frühgebet suchten; viele mussten in angrenzenden Straßen beten. Die Behörden erklärten, die Beschränkungen dienten der Sicherheit seit dem Ausbruch des regionalen Konflikts am 28. Februar.

WERBUNG
WERBUNG

Die Sperrung betrifft in der Altstadt erstmals seit Jahrzehnten alle wichtigen heiligen Stätten, darunter auch die Al-Aqsa-Moschee, und das ausgerechnet zum Eid-Fest. Vertreter der israelischen Zivilverwaltung bestätigten Anfang März, dass der Zugang eingeschränkt bleibt, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Eid al Fitr markiert das Ende des Ramadan und steht normalerweise für große Gemeinschaftsgebete. In diesem Jahr fallen die Feiern deutlich kleiner aus; die angespannte Lage belastet das religiöse Leben in ganz Jerusalem.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG