Video. Humanoider Roboter bei Bildungsgipfel im Weißen Haus mit Melania Trump

Die Veranstaltung war Teil von Melania Trumps Initiative Fostering the Future Together. Sie brachte Ehepartnerinnen und -partner von Staats- und Regierungschefs, Diplomatinnen und Diplomaten sowie Führungskräfte großer Technologiekonzerne zusammen und präsentierte Figure 03, einen in den USA entwickelten humanoiden Roboter.
Vor Vertreterinnen und Vertretern aus mehr als vierzig Ländern forderte sie Regierungen auf, Partnerschaften aufzubauen, digitales Lernen zu fördern und junge Menschen auf eine sich rasant verändernde Welt vorzubereiten.
Unter den Gästen waren Olena Selenska, Brigitte Macron und Sara Netanjahu. In den Gesprächen ging es vor allem um vier Themen: KI in der Bildung, digitale Lernwerkzeuge, Medien- und Digitalkompetenz sowie Sicherheit im Netz.
Die Allianz war erstmals während der UN-Generalversammlung im September 2025 vorgestellt worden. Ihr erklärtes Ziel: Kindern helfen, „in der digitalen Ära aufzublühen“. Melania Trump nutzte das Treffen am Mittwoch, um die Teilnehmenden zu drängen, regionale Dialoge zu starten, Forschung zu unterstützen und politische Maßnahmen voranzubringen, die die Initiative in konkrete Programme übersetzen.