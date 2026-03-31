Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Erde
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Mexiko-Stadt, Mexiko, 29. März 2026: In Käfigen gehaltene Vögel warten auf die katholische Palmsonntagsprozession.
No Comment

Video. Palmsonntag in Mexiko-Stadt: Vogelhändler halten an schwindender Tradition fest

Zuletzt aktualisiert:

Am Palmsonntag säumen in Mexiko-Stadt noch immer „pajareros“ mit Vögeln und Blumen die Straßen, doch strengere Gesetze und Kritik lassen die Tradition verblassen.

In Mexiko-Stadt bringt der Palmsonntag die Straßen noch immer zum Leuchten. Pajareros, Händler, die Vögel und ihre Käfige verkaufen, schmücken den Weg zur Basilika mit Blumen, Lametta und Bildern der Jungfrau von Guadalupe. Familien legen viele Kilometer zu Fuß zurück und tragen kleine Käfige als Teil der jährlichen Prozession.

WERBUNG
WERBUNG

Doch in den vergangenen Jahren ist es ruhiger geworden. Kritiker sprechen von Tierquälerei und sehen in dem Handel einen Treiber für den illegalen Tierhandel. Strengere Gesetze haben viele Verkäufer verdrängt. Die Pajareros halten dagegen: Sie halten sich nach eigener Aussage an die Regeln, züchten ihre Vögel zu Hause und bieten nur legale Arten an.

Für sie geht es an diesem Tag nicht nur um den Verkauf, sondern um Tradition. Er steht für einen Glauben, der selbst unter wachsendem Druck weiterlebt.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG