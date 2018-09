"Wie Seife": Dürre führt zu mehr tödlichen Unfällen von Bauern in der Schweiz

In diesem Jahr sind in der Schweiz bereits mehr Landwirte bei tödlichen Unfällen ums Leben gekommen als im gesamten Jahr 2017. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft BUL schätzt, dass mindestens 30 Personen seit Januar getötet wurden, im Vorjahr zählte man 23 Tote.