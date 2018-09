Merkel im Mädchengymnasium - Maaßen kein Thema

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat der algerischen Regierung Unterstützung beim Stabilitätskurs zugesagt und die Fortschritte bei der Rückführung abgelehnter Asylbewerber in das Land gelobt. Ministerpräsident Ahmed Ouyahia erklärte in Algier, sein Land wolle das Thema der rund 3700 ausreisepflichtigen Algerier in Deutschland so schnell wie möglich abarbeiten. Algerien sei bereit, die Landleute zurückzunehmen, sofern sichergestellt sei, dass es sich um Algerier handele.