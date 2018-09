Belgien: Afrikanische Schweinepest breitet sich weiter aus

Jean-Sébastien Walhin, Sprecher der Agentur für die Sicherheit der Nahrungsmittelkette (FASNK) erklärt: "Jeglicher Kontakt zwischen draußen, wo eine Kontamination möglich ist, in Wäldern, und drinnen, innerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, muss vermieden werden."

Ausbreitung in Westeuropa befürchtet

Erst in der vergangenen Woche waren in Belgien zwei Tierkadaver positiv auf die Seuche getestet worden, das erste Mal in Westeuropa. Seit Jahren fürchten Landwirte und Jäger die Krankheit, die aus Osteuropa eingeschleppt wurde und sich seit 2014 auch in Ländern im Osten der EU ausbreitet. Sie befällt Wild-und Hausschweine und endet für sie tödlich.