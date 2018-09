In Berlin und im Internet: Protest gegen Erdogan in 10 Tweets

Der ehemalige Chefredakteur der Zeitung "Cumhurriyet" Can Dündar war nicht zur Pressekonferenz gekommen, weil Recep Tayyip Erdogan gedroht hatte, wegen Dündar abzusagen. Der türkische Journalist Dündar hat die Vorwürfe des türkischen Staatspräsidenten gegen ihn als Lügen bezeichnet. "Erdogan hat in dieser Pressekonferenz der ganzen Weltöffentlichkeit in die Augen geschaut und gelogen", sagte der in Deutschland im Exil lebende Journalist. Erdogan hatte die Auslieferung Dündars gefordert und diesen als "Agent" und "Verbrecher" bezeichnet.

Dündar wies die Vorwürfe zurück. Er habe keine Staatsgeheimnisse veröffentlicht und das Urteil gegen ihn sei von den obersten türkischen Richtern wieder aufgehoben worden, die nach dem Putschversuch im Juli 2016 selbst verhaftet worden seien. "Der Opposition vorzuwerfen, Terroristen zu sein, ist eine klassische Methode aller autokratischen Führer", sagte Dündar. "Wenn er beweisen kann, dass ich kein Journalist sondern ein Agent bin, bin ich bereit, meinen Beruf niederzulegen."

