Ehrendoktorwürde für Angela Merkel

Die Deutsch-Israelischen Regierungskonsultationen finden zum siebten Mal statt, die Wirtschaft gehört in diesem Jahr zu den wichtigsten Themen.

Nach dem Besuch in Yad Vashem wurde Merkel an der Universität Haifa die Ehrendoktorwürde verliehen. Nach eigenen Angaben würdigte die Hochschule damit Merkels Führungsstil, der - so wörtlich - auf Gleichheit, Freiheit und Menschenrechten basiere. Merkel sei ein Vorbild für Frauen weltweit, zudem sei die Ehrendoktorwürde als Auszeichnung Merkels freundschaftlicher Beziehung zu Israel zu verstehen, heißt es in der Erklärung der Universität.