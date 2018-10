Atomtests: Frankreich wird verklagt

Der Vorwurf lautet: Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Diese habe Frankreich in einem Zeitraum von 30 Jahren mit der Durchführung von Atomtests in Polynesien begangen, so Oscar Temaru, der Vorsitzende der polynesischen Partei. Dass man Frankreich verklage, schulde man den Menschen, die aufgrund der Versuche ums Leben kamen, erklärte Temaru. Die Tests werden mit zahlreichen Krebsfällen in der Region in Zusammenhang gebracht. Bis 1996 führte Frankreich 193 Atomtests in Polynesien durch. Im französischen Überseegebiet Französisch-Polynesien leben verteilt auf 118 Inseln rund 280.000 Menschen.