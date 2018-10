May verteidigt Brexit-Kurs im Parlament: "Nerven behalten"

Die britische Premierministerin Theresa May hat die Abgeordneten im Parlament darauf eingeschworen, sie bei ihrem Brexit-Kurs zu unterstützen. "Wir müssen in dieser letzten Verhandlungsphase die Nerven behalten", so die Regierungschefin, die in der Opposition und in der eigenen Partei stark unter Druck steht. Bei den Gesprächen mit der EU seien zuletzt viele Fortschritte erzielt worden. "Wenn man alles zusammennimmt, sind 95 Prozent des Austrittsvertrags vereinbart", so May. "Es gibt einen sehr wichtigen ungeklärten Streitpunkt und das ist die Frage, wie wir vermeiden, dass es wieder eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland gibt, im unwahrscheinlichen Fall, dass unsere künftige Beziehung zum Ende der Übergangszeit nicht geklärt ist."