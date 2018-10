Niedrige Donau gibt Schätze frei

Und so kommen im Flussbett Dinge zum Vorschein, die man nur ganz selten sieht, und die Archäologen und andere neugierige Bürger begeistern. Der Rest der alten Franz-Joseph-Brücke in Budapest zum Beispiel, die von d en Deutschen kurz vor Ende des II. Weltkriegs zerstört wurde. Einige der Fundstücke sollen künftig ausgestellt werden, und so noch zu sehen sein, wenn der Wasserstand wieder höher ist. So weit kann es schon bald sein, denn in den kommenden Tagen ist Regen angesagt.