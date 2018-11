Junge-Union-Mitglieder singen Lied aus der Nazi-Zeit - am 9.11. in Berlin

In einer Kneipe in Berlin haben aus Hessen und Rheinland-Pfalz angereiste Mitglieder der Jungen Union am Abend des 9. November 2018 ein umstrittenes Lied aus der Nazizeit gesungen. Wie der Tagesspiegel berichtet, wurde die grölende Gruppe von der Künstlerin Mia Linda Alvizuri Sommerfeld beobachtet. Die junge jüdische Frau fühlte sich dabei gar nicht wohl, denn sie hatte zuvor Blumen in Gedenken an die Opfer der Nationalsozialisten niedergelegt.

Zudem brüllten die Leute der JU Parolen gegen Homosexuelle.