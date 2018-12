Danke, "Brexit" - Dover macht sich auf Laster-Invasion gefasst

Paul Carter, Grafschaftsrat Kent

„2015 hatten wir zwei Wochen lang einen Vorgeschmack, als die Grenzkontrollen in Calais zusammenbrachen und Asylsuchende die Bahngleise entlangliefen. Chaos brach aus, sowohl am französischen Ende als auch im Hafen von Dover und Folkestone. Die ganze Volkswirtschaft wurde angesteckt, das Straßennetz durch ganz Kent. Wir versuchen uns zu wappnen, nicht für den Brexit, sondern auch für künftige Blockaden in den Häfen.“

Damon Embling, Euronews:

„Diese 17-seitige Studie, in der die "No-Deal"-Notfallpläne von Kent detailliert beschrieben werden, zeichnet ein ziemlich düsteres Bild der potenziellen Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft.

Es wird prognostiziert, dass hier bis zu 10.000 Lastwagen stecken bleiben. Der daraus resultierende Verkehrsstau lähmt möglicherweise alles, von Schulprüfungen bis zur Müllabfuhr. "