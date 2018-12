Tierschutz: Kein Welpe unterm Weihnachtsbaum

Ein Hund unterm Weihnachtsbaum und schon strahlen Kinderaugen. Dass Tiere - Katzen, Hunde oder auch Kaninchen - als Last minute-Weihnachtsgeschenke nicht die beste Idee sind, ist keine neue Erkenntnis.

Tiere werden am häufigsten im Sommer ausgesetzt

Dennoch steigt die Zahl der zurückgelassenen und schlimmstenfalls ausgesetzten Tiere in den Monaten nach Weihnachten an und erreicht ihren Höhepunkt in den Sommermonaten, wohl dann, wenn der niedliche Welpe zum ausgewachsenen Hund geworden ist und die Ferien vor der Tür stehen.