14,5 Mio. an Steuern hinterzogen? Shakira jetzt offiziell angeklagt

Gegen den kolumbianischen Star Shakira - mit vollem Namen Shakira Isabel Mebarak Ripoll - wurde schon seit mehr als einem Jahr ermittelt. Es geht um Steuerzahlungen in den Jahren 2012 bis 2014 in Spanien. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Barcelona offiziell Anklage erhoben. Es geht um 14,5 Millionen Euro, die Shakira dem spanischen Fiskus vorenthalten haben soll. Im Januar 2018 wurden die Vorwürfe gegen die Lebensgefährtin des Fußballer Gerard Piqué vom FC Barcelona bekannt.Die beiden haben zwei Söhne zusammen. Der spanische Verteidiger (31) ist in Barcelona geboren und 2008 in seine Heimatstadt zurückgekehrt. Sein Vertrag beim spanischen Spitzenclub läuft bis 2022.

Shakiras Anwälte bestreiten aber, dass der Latino-Pop-Star in den Jahren 2012 bis 2014 ihren Hauptwohnsitz in Spanien hatte - offiziell lebt sie seit 2015 dort. Die spanischen Steuerbehörden meinen aber, Shakira habe schon in den Jahren zuvor mehr als sechs Monate pro Jahr in Katalonien gelebt und hätte deshalb ihre Einkünfte in Spanien versteuern müssen.