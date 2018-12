Russland testet Hyperschall-Rakete: "Avangard" 2019 einsatzbereit

In Kamtschatka - 4.000 Kilometer von Moskau entfert im fernen Osten - hat Russland eine neue Rakete getestet. Präsident Wladimir Putin - der zusammen mit Verteidigungsminister Sergej Shoigu den Test per Video verfolgte - sprach am Mittwoch von einem "wichtigen Erfolg" für das Militär, der nicht nur von nationaler Bedeutung sei. Die Rakete "Avangard" oder "Avantgarde" solle im nächsten Jahr in Dienst gestellt werden, kündigte Putin in Moskau an.