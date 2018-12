Indonesien nach dem Tsunami: Behörden evakuieren Küstengebiete

Diejenigen, die noch Zugang zu ihrem Zuhause haben, suchen nach heilgebliebenen Dingen bevor sie sich in Notunterkünfte begeben.

Grab from report

"Ich habe wirklich Angst vor einem erneuten Tsunami. Also habe ich beschlossen zu flüchten. Ich habe immer sofort Angst, wenn das Wasser ansteigt und sobald es regnet, überfluten unsere Häuser. Deshalb werden wir mit all unseren Nachbarn in Schutzräumen sein", erzählte Saminah.