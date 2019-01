Nach Attentat: Danziger Bürgermeister Adamowicz ist tot

Der 53 Jahre alte Adamowicz nahm am Sonntag an einer Spendenveranstaltung teil. Ein 27-jähriger Mann aus Danzig stach den parteilosen Politiker auf der Bühne mit einem Messer nieder, Amateurfilmer hielten die Tat fest. Zeugen sagten aus, der Attentäter habe gerufen, unschuldig im Gefängnis gesessen zu haben. Laut Behörden befand sich der Mann wegen Banküberfällen fünfeinhalb Jahre in Haft. Die Staatsanwaltschaft hat Mordermittlungen aufgenommen.