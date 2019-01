Wieder Gasexplosion in russischem Wohnblock

In Russland hat es wieder eine Gasexplosion gegeben, die Teile eines

Wohnhauses zerstört hat. Bei dem Unglück in der Stadt Schachty im Süden des Landes kam mindestens eine Frau ums Leben, so der Zivilschutz. Das Schicksal von sieben Bewohnern ist nach Agenturmeldungen („Interfax“) noch ungeklärt, 140 Menschen wurden aus dem Appartmentblock ausquartiert. Retter gingen davon aus, dass Menschen in den Trümmern verschüttet wurden.

Bei der Explosion in der südrussischen Region Rostow seien vier Wohnungen in den beiden obersten Stockwerken zerstört worden, so eine Sprecherin des Katastrophenschutzministeriums ("AFP").

Am Silvestertag hatte eine Gasexplosion in der Stadt Magnitogorsk in Sibirien einen Teil eines großen Plattenbaus zum Einsturz gebracht. Dabei waren 39 Menschen getötet worden.

su