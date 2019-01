Brexit: Forderung nach Referendum

Sie wollen ein Referendum und sehen sich jetzt ihrem Ziel näher. Das Volk soll über den Brexit-Deal abstimmen, nicht nur die Politiker. Am Parliament Square haben sie sich zusammengefunden, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen.

Ein Mann meint: "So deutlich verloren zu haben, das hatten wir uns nicht gedacht. Wo sind wir jetzt? Wir sitzen fest. Die Opposition ist hoffnungslos gespalten und hat keine Ideen, genauso wenig wie die Regierung. Wir werden sehen, was in den nächsten Tagen geschieht."

Eine Frau sagt: "Ich freue mich, das ist der erste Schritt. Wir brauchen eine Volksabstimmung, das Volk soll entscheiden zwischen EU oder Theresa Mays Deal."

Und ein älterer Herr erklärt: "2016 wurde dem Volk alles Mögliche versprochen, nichts haben wir bekommen. Uns sind ein Haufen Lügen erzählt worden von den Brexit-Befürwortern. Jetzt sind die Dinge klarer, was es heißt, ... Brexit, ... und deshalb müsste das Volk die Möglichkeit bekommen, zu sagen was es denkt."