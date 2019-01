Warum die Bergung von Julen (2) aus dem Erdloch so schwierig ist

In Spanien wird die Bergung des zwei Jahre alten Julen, der am vergangenen Sonntag in ein Bohrloch gefallen war, offenbar noch Tage dauern. Der Junge war in der andalusischen Stadt Totalan bei Malaga, während seine Eltern in der Nähe picknickten in dieses Loch gefallen. Die Rettungsexperten stoßen bei der Bergung auf verschiedene Schwierigkeiten. Sie versuchen, neben dem Schacht, in den der kleine Junge gefallen war, eine anderes Loch zu bohren und das Kind über dieses herauszuholen.