Angola öffnet seinen Diamantenmarkt

Mit der Öffnung seines Diamantensektors will Angola Afrikas Diamantenproduzent Nummer eins werden - aktuell steht das Land auf Platz drei. Ein Beispiel dafür ist die Liberalisierung des Online-Verkaufs von Diamanten. Gleiches gilt für den Ausbau und die Modernisierung der Diamantenminen. In dieser Folge von Business Angola schauen wir uns in der Cuango-Mine im Nordosten des Landes an, wie die Edelsteine geschürft werden. Aus- und inländische kommentieren die gelockerte Diamantenpolitik und Gesetzgebung.